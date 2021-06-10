Металіст 1925 втратив багато тренерів і юних футболістів через дії харківського Металу.

Про це заявив глава наглядової ради клубу Сергій Стороженко.

"Я вітаю будь-яке створення. Але приходять якісь люди бандитської зовнішності та кажуть: "Забирайте дітей, тренерів, своє обладнання, щоб вас після 12 числа в дитячій академії не було". Ти хто такий? У тебе є документ, що ти власник? Ні. Ти орендар? Ні. Чого ти командуєш? Хто ці люди? Що значить забрати 400 дітей? Завтра вони вийдуть на площу разом з татами, мамами, дідусями і бабусями.

Так, Метал переманює дітей в свою академію. Так, переманили дітей. Дев'ять тренерів і багато дітей. Частина з них вже попросилися назад, але тренери – ні. Як з цим боротися? Неможливо. Не розроблена система, яка є у всіх розвинених країнах. Ми ж всі хочемо жити добре та мати футбол рівня АПЛ. Але там є правило: дитину можна взяти до себе в школу, тільки якщо він проживає в радіусі 100 км від штаб-квартири клубу. Ось і все, припинили злодійство. А у нас вимивали цілі вікові категорії.

Я пропонував розробити та впровадити договір спортивної підготовки. Клуб брав би на себе зобов'язання щодо освіти, спортивної підготовки, екіпіровки, логістики і т.д. А батьки брали б на себе зобов'язання тренуватися тільки у цьому клубі, і перехід можливий був би тільки при відшкодуванні всіх витрат, витрачених на підготовку дитини. Але система не прижилася, тому що великі клуби, не будемо їх називати, зацікавлені в тому, щоб безкоштовно брати хлопця", - зазначив Стороженко.