Двоє українських арбітрів Євген Арановський і Сергій Бойко будуть експертами Футболів на Євро-2020.

Про це заявив шеф-продюсер телеканалів Футбол Іван Гресько.

"Нарешті в наших студійних програмах з'являться арбітри. Ми довго і наполегливо йшли до того, щоб українські рефері почали говорити. Настав момент, коли нам пощастило.

Євро-2020 проведемо в компанії з чинними суддями ФІФА. Євген Арановський і Сергій Бойко вже побували в нашій студії. Тепер чекаємо на цікавий обмін думками під час програм", - зазначив Гресько.