Пучков очолив сімферопольську Таврію

У тренерський штаб кримського клубу увійшов також Поліщук

Джерело - ФК Таврія.

Головним тренером футбольного клубу Таврія Сімферополь призначений Сергій Пучков.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

У тренерський штаб кримського клубу увійшов і Костянтин Поліщук.

На зустрічі, що відбулася в Херсоні з президентом клубу Едуардом Репілевським були обговорені всі питання функціонування клубу. Також була поставлена ​​мета - вихід у Першу Лігу ПФЛ України.

На 12 червня запланований візит Сергія Пучкова і Костянтина Поліщука в Мар'янівку для ознайомлення з інфраструктурою необхідної для функціонування професійного футбольного клубу. На 20 червня призначений перший збір і старт підготовки до початку Чемпіонату Другої Ліги ПФЛ України Групи Б. Початок Чемпіонату заплановано на 25 липня.

Раніше, Миколаїв-2 програв Яруду у 26 турі Другої ліги.