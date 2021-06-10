Постекоглу очолив Селтік

Австралієць змінив Джона Кеннеді

Селтік призначив головним тренером команди Анге Анге Постекоглу.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Подробиці угоди не повідомляються.

Анге Постекоглу відомий по роботі зі збірною Австралії в 2013-17 роках. Під його керівництвом команда виграла Кубок Азії-2015.

На клубному рівні Анге Постекоглу тренував Брісбен Роар, Мельбурн Вікторі і японську Йокогаму Марінос, виграючи чемпіонати Австралії та Японії.

Селтік в минулому сезоні вперше за довгий час зайняв друге місце в турнірній таблиці шотландської Прем'єр-ліги, поступившись чемпіонський титул Рейнджерс. Після закінчення кампанії пост головного тренера команди покинув Джон Кеннеді.