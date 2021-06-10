Постекоглу очолив Селтік

Джерело - isport.ua.
Селтік призначив головним тренером команди Анге Анге Постекоглу.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Подробиці угоди не повідомляються.
Анге Постекоглу відомий по роботі зі збірною Австралії в 2013-17 роках. Під його керівництвом команда виграла Кубок Азії-2015.
На клубному рівні Анге Постекоглу тренував Брісбен Роар, Мельбурн Вікторі і японську Йокогаму Марінос, виграючи чемпіонати Австралії та Японії.
Селтік в минулому сезоні вперше за довгий час зайняв друге місце в турнірній таблиці шотландської Прем'єр-ліги, поступившись чемпіонський титул Рейнджерс. Після закінчення кампанії пост головного тренера команди покинув Джон Кеннеді.