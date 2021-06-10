Барселона запропонувала трирічний контракт Депаю

Джерело - sport.ua.
27-річний форвард Мемфіс Депай найближчим часом стане гравцем Барселони.
Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
Гравець перейде в клуб в статусі вільного агента.
Каталонці запропонували 27-річному футболістові трирічний контракт. Клуб і агенти оптимістичні щодо трансферу, але домовленість поки не досягнута.
У минулому сезоні Мемфіс Депай зіграв 40 матчів за Ліон, забив 22 голи і віддав 12 результативних передач.
Нагадаємо, Барселона не робила Мессі офіційної пропозиції щодо продовження контракту.