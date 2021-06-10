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Барселона запропонувала трирічний контракт Депаю

Сьогодні 19:10 179 0
Незабаром нідерландський форвард перебереться в каталонський клуб
Барселона запропонувала трирічний контракт Депаю
#Депай, #Барселона

Джерело - sport.ua.

27-річний форвард Мемфіс Депай найближчим часом стане гравцем Барселони. 

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Гравець перейде в клуб в статусі вільного агента.

Каталонці запропонували 27-річному футболістові трирічний контракт. Клуб і агенти оптимістичні щодо трансферу, але домовленість поки не досягнута.

У минулому сезоні Мемфіс Депай зіграв 40 матчів за Ліон, забив 22 голи і віддав 12 результативних передач.

Нагадаємо, Барселона не робила Мессі офіційної пропозиції щодо продовження контракту.

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