Барселона запропонувала трирічний контракт Депаю

Незабаром нідерландський форвард перебереться в каталонський клуб

27-річний форвард Мемфіс Депай найближчим часом стане гравцем Барселони.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Гравець перейде в клуб в статусі вільного агента.

Каталонці запропонували 27-річному футболістові трирічний контракт. Клуб і агенти оптимістичні щодо трансферу, але домовленість поки не досягнута.

У минулому сезоні Мемфіс Депай зіграв 40 матчів за Ліон, забив 22 голи і віддав 12 результативних передач.

Нагадаємо, Барселона не робила Мессі офіційної пропозиції щодо продовження контракту.