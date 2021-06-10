 Meta: Швейцария — Россия 1:4, результат матча 29 мая, сыгравшие коэффициенты | Футбол | Champion.com.ua
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Meta: Швейцария — Россия 1:4, результат матча 29 мая, сыгравшие коэффициенты

Сьогодні 14:49 287 0
Швейцария — Россия: обзор матча ЧМ-2021 (29.05.2021)
Meta: Швейцария — Россия 1:4, результат матча 29 мая, сыгравшие коэффициенты

29 мая на чемпионате мира по хоккею Россия одолела Швейцарию со счетом 4:1. Встреча прошла на стадионе "Олимпийский спортивный центр". Один из клиентов букмекерской компании БЕТСИТИ получил с этого матча прибыль в 78 000 рублей. Ниже — обзор поединка и описание выигрышной ставки игрока. Расписание ближайших матчей можно найти по ссылке: https://betcity.ru/ru/live-soon/ice-hockey

Уверенная победа наших

Сборная России подходила к этому матчу в статусе фаворита, но мало кто ожидал легкой прогулки. Швейцарцы к тому моменту провели четыре встречи и добыли девять баллов. Они расправились с Чехией, Данией и Словакией. Но провалились против Швеции — 0:7.

Подопечные Брагина к тому моменту тоже провели четыре встречи и набрали девять очков, но смотрелись недостаточно убедительно. "Красная машина" с большим трудом переиграла Чехию (4:3), разгромила Великобританию (7:1) и одолела скромную Данию (3:0). Было и поражение — от Словакии (1:3).

Стартовый период получился не зрелищным и лишенным голов. Единственная отметка в протоколе — двухминутное удаление Задорова в составе сборной России.

После перерыва игра оживилась, соперники стали активнее действовать впереди. И на 16-й минуте второго периода российская сборная вышла вперед усилиями Бурдасова.

К концу второго периода клиент БЕТСИТИ решил рискнуть и поставил 40 000 рублей на ИТБ2(2) с коэффициентом 2.95. Для успеха игроку нужно было три забитые шайбы в исполнении команды Брагина.

На девятой минуте третьего периода Хишер забросил шайбу и сравнял счет. К великой радости нашего героя, "красную машину" это серьезно раззадорило — она заиграла активнее впереди и вскоре несколько раз подряд поменяла счет на табло.

На 11-й минуте третьего периода Карнаухов вывел команду Брагина вперед, а на 13-й Толчинский удвоил преимущество. После этого события клиент БЕТСИТИ получил выплату в 118 000 рублей. Чистая прибыль по его ставке составила 78 000 рублей.

А Россия решила не останавливаться на достигнутом и за несколько секунд до окончания встречи отправила четвертую шайбу в ворота швейцарцев. Подопечные Брагина отпраздновали успех со счетом 4:1 и продолжили погоню за первым местом в группе.

Швейцария в этой встрече нанесла 23 броска в створ ворот, у России — 26. Кроме того, команда Брагина продемонстрировала лучший процент вбрасывания (53.66% против 46.34%).

Брагин доволен

Главный тренер сборной России Валерий Брагин остался доволен результатом своей команды.

"Делаем шаг за шагом, а дальше посмотрим на конечный результат. Два дня паузы, тяжеловато входили, но самое главное - 30 блокированных бросков. За счет полной самоотдачи и грамотной тактической игры команда добилась результата", — заявил Брагин.

Швейцарские СМИ остались разочарованы выступлением своей национальной команды.

"C 3 мая 2000 года Швейцария не знает радости в матчах против России. Продолжилась черная серия и в Латвии. Сборная Швейцарии потерпела поражение на групповом этапе со счетом 1:4.

Десятое подряд поражение от России не казалось неизбежным результатом. И большую часть встречи Швейцария не уступала фавориту. Но в самый ответственный момент матча команда просто рассыпалась. После второго пропущенного гола у некоторых игроков просто опустились руки", — написала SRF.

Скоро Евро-2020

С каждым днем чемпионат Европы по футболу становится все ближе. Сборная России вышла в финальную часть турнира и рассчитывает пробиться там в плей-офф.

В первом туре группового этапа Евро подопечные Черчесова сыграют против Бельгии. БЕТСИТИ предлагает поставить на "наших парней" с коэффициентом 5.90. Победа соперника стоит 1.61, а ничья — 4.10.

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