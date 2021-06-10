Лаутаро Мартінес може покинути Інтер

Джерело - Чемпіон.

Алехандро Камано, агент Лаутаро Мартінеса, відреагував на чутки про перехід свого клієнта в Барселону.

Про це розповів сам агент.

"Хто не хотів би грати за Барселону? Це один з найбільших клубів у світі. Однак мені ніхто з Барселони не дзвонив. Зараз абсолютно нічого немає, тому ми не думаємо про це", - розповів Камано.

Також агент заявив, що Лаутаро поки не планує підписувати новий контракт з Інтером, хоча чинна угода розрахована до літа 2023-го.

"Так, вони нам це запропонували. Наразі ми сказали, що нам добре так, як є", – пояснив агент.

Нагадаємо, Атлетіко намагається підписати Мартінеса на прохання Сімеоне.