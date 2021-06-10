УЄФА заборонила гасло Героям Слава на формі збірної України

УЄФА зобов'язав Україну прибрати з нової форми слоган Героям слава!

Джерело - Чемпіон.

УЄФА зобов'язало Україну прибрати зі своєї нової екіпіровки на Євро-2020 гасло Героям слава!

Про це повідомляє пресслужба організації.

Актуально: Збірна України представила форму на Євро-2020

Карта України на формі не порушує правил організації, оскільки ООН визнає відповідні кордони держави. Гасло Слава Україні залишиться на формі, оскільки розглядається як неполітичний, а от Героям слава! в поєднанні з першим має політичний підтекст.

За інформацією Чемпіона, в УЄФА визнають, що раніше затвердили форму збірної України, однак після додаткових досліджень виявили, що гасло має мілітаристський підтекст.

Раніше, в УЄФА відреагували на форму збірної України.

Читайте також: Від Umbro до Joma: еволюція форми збірної України.