 Ярославський інвестує понад 50 млн гривень у реконструкцію полів академії Металіста | Футбол | Champion.com.ua
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Навколо спорту

Ярославський інвестує понад 50 млн гривень у реконструкцію полів академії Металіста

Сьогодні 11:27 639 0
Протягом тижня мають розпочатись роботи щодо відновлення полів академії Металіста
Ярославський інвестує понад 50 млн гривень у реконструкцію полів академії Металіста
#Ярославський, #Металіст

Джерело - unn.com.ua.

Колишній президент Металіста Олександр Ярославський продовжує працювати над відродженням Металіста.

Про це повідомляє УНН,

Протягом тижня мають розпочатись роботи щодо відновлення полів академії Металіста.

Планується провести повну заміну газону, встановити нову систему освітлення, нову систему камер спостереження та інше допоміжне обладнання. Крім цього, буде відремонтовано і основна будівля академії. На всю реконструкцію Ярославський вкладе 53 млн грн.

"На всіх об'єктах обвалюються стіни, зруйновані підлоги, стелі, покрівля. Людей, які там господарювали, професіоналами ніяк не назвеш. Сьогодні однозначно будуть потрібні великі капіталовкладення, щоб все це привести в порядок", – розповів архітектор Сергій Євель, який займався реконструкцією спорткомплексу Металіст перед Євро-2012.

Раніше, Ярославський анонсував літні трансфери Металіста.

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