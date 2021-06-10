Стороженко: Справжній Металіст повернути неможливо

Голова наглядової ради Металіста 1925 Сергій Стороженко оцінив боротьбу двох харківських клубів за звання спадкоємця Металіста.

Про це розповів сам функціонер.

"Я говорив і говорю – той Металіст, справжній, повернути неможливо. Але я б дуже цього хотів, і всі мої колеги, друзі, партнери, в тому числі партнери по Металіст 1925, дуже б хотіли повернення того Металіста. Але я ще три роки тому сказав – можна взяти будь-який клуб, який вилітає з УПЛ, привезти до Харкова і назвати Металістом. Або взяти Волчанськ, перевезти до Харкова, назвати Металістом і сказати, що ми відродилися. Але це не те.

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Може комусь це подобається, може хтось навіть замислюватися не хоче, але головне в цій ситуації, що коли хтось, без персоніфікації, скаже, що ми визнаємо повністю історію Металіста, ми визнаємо всі регалії, трофеї, завоювання і борги, як зазначено в регламенті з ліцензування футбольних клубів, ось тоді це буде справжній Металіст. В ту мить, коли всі визнають всю історію, герб, прапор, гімн, шрифт, торгову марку, все-все, доведеться платити борги.

Одна людина сказала на нас, що це сурогат. Але ми ж не претендуємо ні на що, і відразу заявили, що Металіст 1925 – окремий проєкт. А тут кажуть ні, ми відроджуємо Металіст на цій базі. Ось це сурогат, на мій погляд. І нехай на мене ніхто не ображається", – відзначив Стороженко.