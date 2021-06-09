Шахтар цікавиться уругвайським захисником

Рохель може продовжити кар'єру в УПЛ

Шахтар проявляє інтерес до 23-річного уругвайського центрального захисника Агустіна Рохеля.

Про це повідомляє аргентинський журналіст Ніколас Боццо.

Права на гравця належать французькій Тулузі, але зараз він на правах оренди виступає за аргентинський Естудіантес.

У нинішньому сезоні на рахунку Рохеля 1 гол і 1 асист в 10 матчах за Естудіантес. Трансферна вартість гравця оцінюється в 900 тисяч євро.

Відзначимо, що паралельно Шахтар веде переговори щодо центрального захисника Сассуоло Марлона.