 Водій Луческу двічі порушив правила дорожнього руху, намагаючись під'їхати до ресторану | Футбол | Champion.com.ua
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Навколо спорту

Водій Луческу двічі порушив правила дорожнього руху, намагаючись під'їхати до ресторану

Сьогодні 20:09 584 0
Наставник Динамо вирішив ситуацію без штрафу
Водій Луческу двічі порушив правила дорожнього руху, намагаючись під'їхати до ресторану
#Луческу, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Динамо Мірча Луческу під час відпочинку в Румунії став учасником порушення правил дорожнього руху.

Про це повідомляє evz.ro.

Водій Мірчі на шляху до ресторану двічі порушив правила. Спершу при під'їзді до ресторану водій зробив кілька заборонених маневрів, щоб припаркуватися якомога ближче до закладу. До автомобіля жінки-поліцейської вийшов Луческу, побачивши якого та посміхнулася і ласкаво попросила від'їхати.

Уже припаркувавшись до ресторану, водій заблокував рух і до нього поспішив працівник закладу. Ситуація повторилася - побачивши Луческу працівник посміхнувся і мирно показав, як і де слід припаркувати машину.

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