Забітцер бажає залишити Лейпциг

Австрійський футболіст хоче спробувати свої сили в новому клубі

27-річний австрійський центральний півзахисник Лейпцига Марсель Забітцер має намір піти з німецького клубу цього літа.

Про це повідомляє The Athletic.

Контракт футболіста з Лейпцигом розрахований до літа 2022 року.

Лейпциг може виручити за футболіста €17,5 мільйонів. Раніше Забітцером цікавився Тоттенгем, а також інші клуби АПЛ, але англійців відлякав цінник на гравця у розмірі €50 мільйонів.

Минулого сезону Забітцер провів за Лейпциг 39 матчів у всіх турнірах, де забив 9 м'ячів і віддав 7 результативних передач.

В активі хавбека 50 матчів за збірну Австрії, де він забив 8 м'ячів. На Євро-2020 Австрія зіграє в одній групі з Україною.