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Українські арбітри працюватимуть експертами на Євро-2020

Сьогодні 17:40 241 0
З Комітетом арбітрів УАФ вдалося домовитися
Українські арбітри працюватимуть експертами на Євро-2020
#Євро-2020

Джерело - ТК Футбол.

На телеканалах Футбол 1/2/3 під час Євро-2020, який відбудеться з 11 червня по 11 липня, працюватимуть чинні українські арбітри.

Про це заявив шеф-продюсер телеканалів Іван Гресько.

"Великі і насичені ефіри, які будуть починатися з 10 ранку і закінчуватися далеко за північ. HIGHTLIGHT SHOW почнеться з самого ранку, Великий футбол поставить крапку в ігровому дні. Три поєдинки в прямому ефірі - о 16:00, 19:00 і 22:00. Всі поєдинки будуть обставлені студіями програми EURO NON STOP.

На цьому Євро ми вирішили розширити спектр своїх послуг. Ми запропонуємо глядачам новий формат, він називається FAN TALK. Сама назва програми говорить сама за себе. Це живі розмови в студії, фанатські розмови. Але не тільки до матчу і після матчу, а й під час поєдинку.

Відкрию завісу цього Євро. Ми плануємо, щоб на цьому Євро в якості експертів працювали чинні українські арбітри. Ми знаємо, що довгий час було табу на цю тему — арбітри не могли давати коментарі. Вдалося домовитися з Комітетом арбітрів. Не буду називати прізвища. Зараз обговорюються останні домовленості. Це дуже впізнавані українські арбітри, які знаходяться на слуху.

Сподіваємося, що ми не розчаруємо глядача. Цього чекаємо і від збірної України. Ми дуже залежні один від одного. Як виступить збірна, так і покаже канал. Як покаже канал, так і сприймуть глядачі. Як сприймуть глядачі, таким і буде настрій країни, яка заслужила на це Євро", - зазначив Гресько.

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