Динамо відновило інтерес до захисника Спортінга

Джерело - isport.ua.
Захисник Спортінга Іванілду Фернандеш знову опинився до сфери інтересів київського Динамо.
Про це повідомляє Record.
Кияни вже зв'язалися зі Спортінгом з приводу трансферу 25-річного португальця.
Варто відзначити, що інтерес до гравця проявляють також Сассуоло і Альмерія, за яку він виступав на правах оренди.
Київський клуб вже цікавився гравцем в серпні 2020 го. Тоді гравець залишився в системі Спортінга, а взимку пішов в оренду в Альмерію, де зіграв 17 матчів, відзначившись одним результативною дією.
Transfermarkt оцінив Фернандеш в один мільйон євро.
Раніше, Русин влітку перейде у Дніпро-1.