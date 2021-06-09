Динамо відновило інтерес до захисника Спортінга

Кияни хочуть підсилитися португальським футболістом

Захисник Спортінга Іванілду Фернандеш знову опинився до сфери інтересів київського Динамо.

Про це повідомляє Record.

Кияни вже зв'язалися зі Спортінгом з приводу трансферу 25-річного португальця.

Варто відзначити, що інтерес до гравця проявляють також Сассуоло і Альмерія, за яку він виступав на правах оренди.

Київський клуб вже цікавився гравцем в серпні 2020 го. Тоді гравець залишився в системі Спортінга, а взимку пішов в оренду в Альмерію, де зіграв 17 матчів, відзначившись одним результативною дією.

Transfermarkt оцінив Фернандеш в один мільйон євро.

Раніше, Русин влітку перейде у Дніпро-1.