Шахтар відмовився продавати Соломона в Арсенал за 20 млн євро

Джерело - Чемпіон.
Арсенал пропонував за перехід хавбека Шахтаря Манора Соломона близько 20 млн євро.
Про це розповів журналіст Ігор Циганки.
"Гірники" вирішили відмовити лондонському клубу. У донецькому клубі вважають, що можуть виручити більше грошей за продаж футболіста.
Шахтар планував заробити на продажу ізраїльтянина не менш 24 млн євро, а вінгер розраховував на продовження кар'єри в Англії.
У минулому сезоні Манор Соломон за Шахтар провів 35 матчів і забив 11 голів у всіх турнірах.
Раніше повідомлялося, що Соломон готується перейти у ТОП-клуб АПЛ.