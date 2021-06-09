Шахтар відмовився продавати Соломона в Арсенал за 20 млн євро

Соломон міг перейти у Арсенал

Джерело - Чемпіон.

Арсенал пропонував за перехід хавбека Шахтаря Манора Соломона близько 20 млн євро.

Про це розповів журналіст Ігор Циганки.

"Гірники" вирішили відмовити лондонському клубу. У донецькому клубі вважають, що можуть виручити більше грошей за продаж футболіста.

Шахтар планував заробити на продажу ізраїльтянина не менш 24 млн євро, а вінгер розраховував на продовження кар'єри в Англії.

У минулому сезоні Манор Соломон за Шахтар провів 35 матчів і забив 11 голів у всіх турнірах.

Раніше повідомлялося, що Соломон готується перейти у ТОП-клуб АПЛ.