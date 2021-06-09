Ребров: Моя зарплата у Ференцвароші була низькою

Гроші не були основною мотивацією для роботи Сергія Реброва у Ференцвароші.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Моя зарплата була низькою. Я отримував великі бонуси, коли ми досягали успіху в єврокубках. Спочатку вийшли в Лігу Європи, потім – в групу Ліги чемпіонів.

Я багато працював заради успіхів і заслужених грошей. Ніколи не просив клуб підвищити свою базову зарплату", – розповів Ребров.