Ребров: Моя зарплата у Ференцвароші була низькою

Джерело - football24.ua.
Гроші не були основною мотивацією для роботи Сергія Реброва у Ференцвароші.
Про це розповів сам український спеціаліст.
"Моя зарплата була низькою. Я отримував великі бонуси, коли ми досягали успіху в єврокубках. Спочатку вийшли в Лігу Європи, потім – в групу Ліги чемпіонів.
Я багато працював заради успіхів і заслужених грошей. Ніколи не просив клуб підвищити свою базову зарплату", – розповів Ребров.
Нагадаємо, Ребров достроково розірвав контракт з Ференцварошем та перебрався в ОАЕ, де очолив місцевий Аль-Айн.