Збірна Іспанії створила міні-збір для шістьох гравців

У збірній Іспанії двоє гравців захворіли на коронавірус

Збірна Іспанії знаходиться через складну ситуацію в зв'язку з коронавірусом. Раніше два футболісти команди - Серхіо Бускетс і Дієго Льоренте здали позитивний тест.

У збірній Іспанії прийняли рішення викликати шість футболістів на збір, щоб вони могли приєднатися до основної команди в разі потреби.

Раніше були викликані Браіс Мендес, Родріго Морено, Пабло Форнальс і Карлос Солер. До них додали ще двох гравців - воротаря Челсі Кепу Аррісабалагу і захисника Вільярреала Рауля Альбіоля.

На Євро-2020 Іспанія буде грати в групі Е проти команд Польщі, Словаччини та Швеції.