Збірна Франції розгромила Болгарію. Результати контрольних матчів

Джерело - Чемпіон.
8 червня у рамках підготовки збірних до Євро-2020 відбулися 5 контрольних матчів.
Контрольний матч
8 червня
Польща - Ісландія 2:2 (1:1)
Голи: 0:1 - 26 Гудмундссон, 1:1 - 34 Зелінський, 1:2 - 47 Б’ярнасон, 2:2 - 88 Свідерський
Угорщина - Ірландія 0:0
Чехія - Албанія 3:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 18 Шик, 1:1 - 42 Чікалеші, 2:1 - 68 Масопуст, 3:1 - 89 Челустка
Іспанія - Литва 4:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 3 Гільямон, 2:0 - 24 Діас, 3:0 - Міранда, 4:0 - 73 Пуадо
Франція - Болгарія 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 29 Грізманн, 2:0 - 83 Жіру, 3:0 - 90 Жіру
Нагадаємо, збірна України знищила Кіпр у контрольному матчі.