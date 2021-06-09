 Збірна Франції розгромила Болгарію. Результати контрольних матчів | Футбол | Champion.com.ua
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Збірна Франції розгромила Болгарію. Результати контрольних матчів

Сьогодні 00:01 353 0
Іспанці експериментальним складом знищили Литву
Збірна Франції розгромила Болгарію. Результати контрольних матчів
#Іспанія, #Франція, #Болгарія

Джерело - Чемпіон.

8 червня у рамках підготовки збірних до Євро-2020 відбулися 5 контрольних матчів.

Контрольний матч
8 червня

Польща - Ісландія 2:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 26 Гудмундссон, 1:1 - 34 Зелінський, 1:2 - 47 Б’ярнасон, 2:2 - 88 Свідерський

Угорщина - Ірландія 0:0

Чехія - Албанія 3:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 18 Шик, 1:1 - 42 Чікалеші, 2:1 - 68 Масопуст, 3:1 - 89 Челустка

Іспанія - Литва 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 3 Гільямон, 2:0 - 24 Діас, 3:0 - Міранда, 4:0 - 73 Пуадо

Франція - Болгарія 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 29 Грізманн, 2:0 - 83 Жіру, 3:0 - 90 Жіру

Нагадаємо, збірна України знищила Кіпр у контрольному матчі.

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