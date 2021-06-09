Караваєв: Збірна України підходить до свого максимуму

Захисник національної збірної України Олександр Караваєв оцінив готовність збірної України.

Про це розповів сам футболіст.

"Після першого матчу, із Бахрейном, Андрій Шевченко наполегливо вимагав від нас результату та якості гри. Коли ми перемагаємо, то отримуємо емоційний сплеск та впевненість. На такому підйомі добре підходити до початку Євро та першого офіційного поєдинку. Я думаю, що це додасть нам позитиву. Із гарним настроєм готуватимемося до Нідерландів.

Атмосфера на стадіоні чудова. Ми на лаві для запасних із хлопцями говорили, що нарешті потроху повертаються вболівальники. Згадуються ті матчі, коли всі люди приходять та підтримують нас. Повертаєшся, дивишся, який у них позитивний настрій, скільки емоцій вони віддають. Коли ти виходиш на поле, тобі це передається, і ти прагнеш показати свій максимум, щоб порадувати вболівальників. Коли ти після гри їм аплодуєш, то тобі відповідають взаємністю. Це те, заради чого варто грати та добиватися позитивного результату, коли на трибунах твої рідні та близькі, а також уболівальники.

Я думаю, ми підходимо до свого максимуму, відсотків 85—90. За наступний тиждень маємо ввійти в режим після навантажень. Один-два дні відпочинемо, а потім підуть тренування безпосередньо перед офіційною грою. На максимумі підійдемо до першої зустрічі", — вважає Караваєв.