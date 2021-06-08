Шевченко озвучив завдання збірної України на Євро-2020

Перед гравцями збірної України стоїть завдання вийти з групи на Євро-2020.

Про це заявив головний тренер команди Андрій Шевченко.

"Наше головне завдання - вихід з групи. Ми розуміємо, що проти нас зіграють дуже хороші команди. У нашій групі є явний фаворит - збірна Нідерландів. Австрія - це команда, яка на високому рівні провела відбірковий турнір і показувала хорошу гру. В її складі сильні гравці, у неї є певний стиль, за рахунок якого вона досягає результату.

Північна Македонія - теж дуже пристойна команда. Це показали і відбіркові матчі чемпіонату Європи, і перемога над збірною Німеччини [в кваліфікації ЧС-2022]. Цю команду ні в якому разі не можна скидати з рахунків. В її складі теж є якісні футболісти, які завжди можуть показати хорошу гру", - зазначив Шевченко.