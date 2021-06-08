Форвард Штутгарта зізнався, що грав під чужим іменем і приховував свій вік

Футболіст розкрив приховані деталі своєї біографії

Нападник німецького Штутгарта Сілас Вамангітука має інше ім'я і йому не 21 рік, а 22.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Конголезця вже давно підозрювали у тому, що він грає не під своїм ім'ям. Нарешті він сам наважився розповісти правду. Насправді бомбардира Штутгарта звуть Сайлас Катомпа Мвумпа, і йому не 21 рік, а 22.

Клуб заявив про цілковиту підтримку гравця, який став жертвою агента. Останній нібито залякуваннями переконав Сайласа використати документи іншої людини. Штутгарт наголошує на правомірності перебування гравця в Німеччині та буде сприяти отриманню нового дозволу та ліцензії вже на справжнє ім'я футболіста.

Раніше, Баварія продовжила контракт з Шупо-Мотінгом.