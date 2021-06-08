 Левченко: Україна дасть бій Нідерландам | Футбол | Champion.com.ua
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Левченко: Україна дасть бій Нідерландам

Сьогодні 22:40 102 0
Фахівець вважає, що нідерландську команду можна обіграти тактично
Левченко: Україна дасть бій Нідерландам
#Левченко, #Нідерланди

Джерело - Footboom.

У стартовому матчі на Євро-2020 проти збірної Нідерландів Україна може здобути перемогу.

Про це заявив колишній футболіст збірної України Євген Левченко.

"Україна дасть бій Нідерландам. Індивідуально нідерландці сильніші, але командно, тактично цього суперника можна придавити. Важливо не пропустити першими. Хочу зауважити, що ця команда Де Бура - зовсім не топова. Коли ж ще обігравати таку збірну Нідерландів, як не зараз? Мінімально я розраховую на нічию, але як бонус - перемогу, але в цілому потрібно пам'ятати, що суперник у стартовому поєдинку Євро-2020 все-таки сильніший за збірну України", - зазначив Левченко.

Поєдинок Нідерланди - Україна відбудеться 13 червня.

Раніше, уболівальники з України не зможуть відвідати матч збірної в Нідерландах.

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