Зідан залишив Реал заради роботи у збірній Франції

Зінедін Зідан хоче працювати зі збірною Франції

Зінедін Зідан замінить Дідьє Дешама на посаді головного тренера збірної Франції з футболу.

Про це повідомляє Libertad Digital.

Після відставки у травні з посади головного тренера Реала, француз не збирається очолювати жоден клуб. Очікується, що Зінедін Зідан замінить на посту тренера збірної Франції Дідьє Дешама.

Це станеться у грудні 2022 року, коли у Дешама закінчиться контракт зі збірною Франції після чемпіонату світу з футболу в Катарі.

Нагадаємо, Реал не став вимагати з Зідана 10 млн євро компенсації.