Зідан залишив Реал заради роботи у збірній Франції

Джерело - espreso.tv.
Зінедін Зідан замінить Дідьє Дешама на посаді головного тренера збірної Франції з футболу.
Про це повідомляє Libertad Digital.
Після відставки у травні з посади головного тренера Реала, француз не збирається очолювати жоден клуб. Очікується, що Зінедін Зідан замінить на посту тренера збірної Франції Дідьє Дешама.
Це станеться у грудні 2022 року, коли у Дешама закінчиться контракт зі збірною Франції після чемпіонату світу з футболу в Катарі.
Нагадаємо, Реал не став вимагати з Зідана 10 млн євро компенсації.