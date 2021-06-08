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Пятов повторив рекорд Шовковського у збірній України

Сьогодні 14:24 672 0
Андрій Пятов може встановити унікальний рекорд у збірній України
Пятов повторив рекорд Шовковського у збірній України
#Пятов

Джерело - football.ua.

Голкіпер збірної України та донецького Шахтаря Андрій Пятов перебуває за крок до історичного досягнення.

Про це повідомляє football.ua.

Збірна України здобула перемогу в товариському матчі проти Кіпру з рахунком 4:0. Для 36-річного воротаря це був 46 "сухий" поєдинок за національну команду.

Актуально: Україна - Кіпр 4:0. Огляд матчу

За цим показником голкіпер Шахтаря зрівнявся з легендою Динамо Олександром Шовковським, який був одноосібним рекордсменом за кількістю "сухих" поєдинків у збірній серед воротарів.

У синьо-жовтій футболці Андрій Пятов провів 97 матчів, у яких пропустив 78 м'ячів у свої ворота.

Нагадаємо, збірна України знищила Кіпр у контрольному матчі.

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