Павелко: З формою збірної України ми влучили у десятку

Нова форма збірної України, яка була раніше представлена, згуртувала уболівальників.

Про це заявив президент УАФ Андрій Павелко.

"Я дуже радий, що ми влучили у десятку. Ідея була дуже проста: після чудового матчу Україна - Португалія, де ми отримали божевільну енергетику від уболівальників, обігравши чинних чемпіонів Європи, відразу ж виникла ідея, що треба передати таку енергетику гравця, коли вони будуть за межами України, а частинка вболівальника була в серці кожного. Прийшла ідея - карта країни, щоб кожен уболівальник від Луганська до Ужгорода був частинкою нашої команди. Думаю, уболівальникам вона припала до душі.

Форма згуртувала уболівальників, але найголовніше - як наша команда буде грати на турнірі. Я вірю в гравців, тренерський штаб, вони обов'язково зарядиться енергією наших уболівальників. Є передчуття, що хлопці повинні здивувати, показати хорошу гру, зіграти на максимумі можливостей", - зазначив Павелко.