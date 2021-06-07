Перишич може залишити Інтер

Нерадзуррі готові відмовитися від гравця через велику зарплату

Інтер може попрощатися з півзахисником клубу Іван Перишич.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Нерадзуррі більше не можуть платити йому таку велику зарплату, тому спробують продати його в літнє трансферне вікно.

Хорват заробляє в Інтері 5 мільйонів євро на рік.

Водночас інтерес до Перишич проявляють три клуби Бундесліги, в тому числі Герта.

У минулому сезоні Перишич провів 42 матчі, в яких забив 5 голів і зробив 4 результативні передачі.

Портал Transfermarkt оцінює вартість гравця в 10 мільйонів євро.

Нагадаємо, Тоттенгем хоче підписати Перишича.