Перишич може залишити Інтер

Джерело - isport.ua.
Інтер може попрощатися з півзахисником клубу Іван Перишич.
Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.
Нерадзуррі більше не можуть платити йому таку велику зарплату, тому спробують продати його в літнє трансферне вікно.
Хорват заробляє в Інтері 5 мільйонів євро на рік.
Водночас інтерес до Перишич проявляють три клуби Бундесліги, в тому числі Герта.
У минулому сезоні Перишич провів 42 матчі, в яких забив 5 голів і зробив 4 результативні передачі.
Портал Transfermarkt оцінює вартість гравця в 10 мільйонів євро.
Нагадаємо, Тоттенгем хоче підписати Перишича.