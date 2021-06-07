Леоненко: Мені не подобається, що політики-гівнюки лізуть у спорт

Колишній гравець Динамо і збірної України Віктор Леоненко негативно ставиться до нової форми національної команди.

Про це заявив сам експерт.

"Нова форма - це чергова дурість наших політиків. Мене цікавить, як буде наша збірна грати. А що там малюють або не малюють... Якщо від цього будуть краще грати, то добре. Ось і вся відповідь.

Чи мій коментар СЕ не вирваний з контексту? Мені не подобається те, що гівняні політики лізуть в професійний спорт. Вони у нас вже всюди. Тільки ми жити краще не стали", - сказав Леоненко.