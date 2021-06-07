Ребров відреагував на чутки про прихід у збірну України замість Шевченка

Новий наставник Аль-Айна Сергій Ребров відреагував на інформацію про те, що може змінити Андрія Шевченка на посаді головного тренера збірної України.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Андрій Шевченко – один з моїх найкращих друзів. Ви можете собі уявити, щоб я з ним так вчинив і встромив йому ножа в спину? Як я міг стати кандидатом на його місце, поки Шевченко там працює?! Я зосередився на успішних виступах Ференцвароша, думаю, результати показали це.

Важливо: Ребров - головний тренер Аль-Айна

Думаю, ніхто не скаже мені, що я легковажно ставився до своєї роботи. Я ні з ким у Ференцвароші не розмовляв про те, що хочу коли-небудь стати тренером збірної України. Інше питання, що немає у футболі людини, яка би не мріяла коли-небудь очолити національну команду. Покажіть мені тренера, який би відмовився від такої роботи", – поділився Ребров.