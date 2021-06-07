Тренер збірної Кіпру виділив головну зірку збірної України

Головний тренер збірної Кіпру Нікос Костеноглу хоче обіграти національну команду України у товариському матчі.

Про це розповів сам наставник.

"Кого б я виділив у вашій команді? Шевченка! Я захоплювався Андрієм, коли він був футболістом. Зараз я отримую задоволення від його тренерської роботи.

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Він побудував сильну колективом команду, незалежно від того, хто виходить на поле. Ми прагнемо довести, що наші останні результати – не випадковість. Докладемо всіх зусиль, щоб обіграти Україну", – поділився Костеноглу.