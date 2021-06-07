Україна - Кіпр 2:0. ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

Україна - Кіпр: онлайн-трансляція матчу. LIVE

Завершується перший тайм! Збірна України завдяки двом голам з пенальті веде в рахунку!

45' Присвятив Зінченко гол своїй дружині, яка чекає на дитину.

45' ГООООЛ! Зінченко подвоює перевагу в матчі! Потужно пробив Олександр у кут воріт. Панаї вгадав, але не дотягнувся до м'яча.

45' Ярмоленко накрутив у штрафному майданчику захисника і виконував подачу, але м'яч влучив у руки Аврааму. Пенальті у ворота Кіпру!

45' 5 хвилин додав арбітр до першого тайму.

44' Зінченко класний пас видав на Зубкова у штрафний майданчик, Олександр пробивав, проте не влучив у дальній кут.

42' Ярмоленко намагався на фланзі накрутити суперника, але в підсумку втратив.

40' Еліа у центрі поля підштовхнув Зінченка, штрафний для збірної України.

38' Виконувала збірна Кіпру подачу зі штрафного, але Матвієнко вибив м'яч подалі.

36' ГОООООЛ! Україна виходить вперед! Андрій Ярмоленко розвів м'яч та воротаря по різним кутам.

35' Пенальті у ворота Кіпру! І червона картка для Антреасу. Втікав Зубков у контратаку і виходив один на один з голкіпером, але його збив правий захисник збірної Кіпру.

33' Пройшов по центру Зінченко і пробивав у дальній нижній кут, але м'яч від стійки пішов повз ворота.

32' З лінії воротарського Яремчук розстрілював ворота після прострілу від Соболя, але Панаї дивом врятував свою команду.

30' Зачепився за м'яч Зубков в чужому штрафному і віддав в центр на Ярмоленка, який п'ятою намагався заштовхати м'яч у сітку, але не зміг він пробити голкіпера.

29' На фланзі підставився грамотно Яремчук і змусив порушити правила Артіматаса. Штрафний удар виконають господарі.

28' Пішов від суперника на ривку Ярмоленко і тут же віддав на дальню штангу, але тут нікого з партнерів не виявилося.

26' Класно Зінченко вирізав на Зубкова, який відпасував на Яремчука. Роман у дотик пробивав, але м'яч пішов вище воріт.

24' Діагональ виконував Макаренко на лівий фланг, куди забігав Соболь, але не зміг він зберегти м'яч в межах поля.

23' Покотив Кривцов на хід Ярмоленку по флангу, але грамотно в відборі відіграв Каро і в чистому підкаті відібрав м'яч.

21' Відібрав м'яч на чужій половині поля Еліа і тут же покотив на Папуліса, який пробивав по воротах, але точно в руки голкіперу.

19' Ще одна пауза в матчі через пошкодження Панаї. Медики оновлюють пов'язку кіперу.

18' Зінченко класно вирізав на Яремчука, але Панаї вчано вийшов з воріт і забрав м'яч у руки.

17' Дальній пас виконував в штрафну суперника Кіріаку на хід Еліасу, але на виході м'яч в руки забрав П'ятов.

15' Елія у центрі поля відмахнувся від Кривцова. Штрафний на користь збірної України.

13' Намагався Панайоту прострілити з правого флангу, але невдалою вийшла передача через пресинг Соболя.

11' Ярмоленко класно обігрався з Яремчуком у штрафному майданчику, але у підсумку гравцям збірної України не вдалося пройти оборонні редути гостей.

10' З лівого флангу вирізав у штрафний майданчик Зінченко. Тут падінні пробивав Яремчук, але зміг врятувати свою команду Панаї.

8' Наздогнав м'яч Ярмоленко на фланзі після пасу від Макаренко, віддав на Яремчука але його простріл в центр штрафної перервав Сотеріу.

6' Повертається Панаї на поле з перев'язанною головою і продовжує він гру.

5' Медики надають допомогу воротарю гостей, можливо знадобиться заміна.

4' Зіткнувся голкіпер збірної Кіпру з українським нападником у минулому епізоді! Гра призупинена у Панаї йде кров.

3' Ярмоленко вирізав класну передачу на Яремчука, Роман встиг до м'яча і навіть прибрав його повз голкіпера, проте суддя зафіксував офсайд.

2' Контролює збірна України м'яч на перших хвилинах, проте до атаки справа поки не доходить.

1' Матч розпочався!

Тепер лунає гімн України!

Лунає гімн Кіпру.

Команди виходять на поле!

Раніше стало відомо, хто виконає гімн України перед Кіпром.

Пятов та Соболь вийдуть у стартовому складі збірної України на матч з Кіпром.

У контрольному матчі збірна України у рамках підготовки до Євро-2020 зіграє з Кіпром.

Матч відбудеться у понеділок, 7 червня. Початок матчу о 19:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 18:45.