Анчелотті відмовив Інтеру перед призначенням в Реал

Чемпіони Італії запрошували фахівця

Новий головний тренер Реала Карло Анчелотті міг очолити міланський Інтер.

Про це повідомляє AS.

Чемпіони Італії виходили на нього з пропозицією за кілька днів до Реала.

Анчелотті пропозицію Інтера відхилив, пояснивши це тим, що не хоче зраджувати Мілан. 61-річний тренер очолював россонері у 2001-2009 роках, а до цього виступав в якості гравця в 1987-1992 роках.

З Міланом Анчелотті виграв по одному Скудетто і по два Кубки чемпіонів і в якості гравця, і як тренер.

Що стосується Інтера, то команду очолив екстренер Лаціо Сімоне Індзагі.