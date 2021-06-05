Анчелотті відмовив Інтеру перед призначенням в Реал

Джерело - sport.ua.
Новий головний тренер Реала Карло Анчелотті міг очолити міланський Інтер.
Про це повідомляє AS.
Чемпіони Італії виходили на нього з пропозицією за кілька днів до Реала.
Анчелотті пропозицію Інтера відхилив, пояснивши це тим, що не хоче зраджувати Мілан. 61-річний тренер очолював россонері у 2001-2009 роках, а до цього виступав в якості гравця в 1987-1992 роках.
З Міланом Анчелотті виграв по одному Скудетто і по два Кубки чемпіонів і в якості гравця, і як тренер.
Що стосується Інтера, то команду очолив екстренер Лаціо Сімоне Індзагі.