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Кремінь прийме Металіст 1925. Розклад матчів 29 туру Першої ліги

Сьогодні 08:54 205 0
Буде зіграно матчі передостаннього туру турніру
Кремінь прийме Металіст 1925. Розклад матчів 29 туру Першої ліги
#Нива, #Кремінь, #Прикарпаття, #Верес, #Чорноморець

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 5 червня, відбудуться матчі 29-го туру української Першої ліги з футболу.

За два тури до завершення чемпіонату відомі дві команди (Верес та Чорноморець), які підвищаться до УПЛ. На третю путівку претендують три команди - Металіст 1925, Миколаїв та Агробізнес. Також сьогодні рівненський Верес може достроково стати чемпіоном Першої ліги. 

У боротьбі за виживання Кристал вже давно втратив шанси зберегти прописку. У Кременю є не великі шанси залишитися, але йому потрібно здобути дві перемоги і сподіватися, що одна з двох команд (Прикарпаття чи Нива) у матчах, що залишилися, не набере два очки. 

Розклад матчів:

16:00. Верес (Рівне) - Авангард (Краматорськ)

17:30. Оболонь (Київ) - Гірник-Спорт (Горішні Плавні)

17:30. Прикарпаття (Івано-Франківськ) - Волинь (Луцьк)

17:30. Чорноморець (Одеса) - Альянс (Липова Долина)

17:30. Кремінь (Кременчук) - Металіст 1925 (Харків)

17:30. ВПГ-Агро (Магдалинівка) - Кристал (Херсон) 

17:30. Нива (Тернопіль) - Агробізнес (Волочиськ)

17:30. Миколаїв - Полісся (Житомир)

Раніше, Верес продовжив контракт з Кучеровим.

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