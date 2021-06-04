Стали відомі всі клуби, які вийшли в Першу лігу за підсумками сезону Другої ліги

Джерело - Чемпіон.

У Другій лізі України визначилися чотири найкращі команди, які зіграють у наступному сезоні Першої ліги.

Перед початком сезону Другої ліги команди були поділені на дві групи за географічною ознакою. У кожній групі зіграли по 13 клубів у форматі двох кіл.

Першими вихід у Першу лігу забезпечили собі представники групи Б Другої ліги - Метал та Кривбас.

Ще два учасники Першої ліги були визначені у групі А - Ужгород та Поділля.

У наступному сезоні Першої ліги гратиме 16 клубів. Крім чотирьох, які "піднялися" з Другої ліги у Першій лізі має грати Минай, який вилетів з УПЛ та 11 клубів, що за підсумками цього сезону залишаться у Першій лізі.