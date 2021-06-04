У Лізі 1 зменшать кількість команд

Професійна футбольна ліга Франції (LFP) оголосила про скорочення кількості команд в Лізі 1 з сезону-2023/24.

Про це повідомляє пресслужба LFP.

Замість 20 команд у вищому дивізіоні гратимуть 18. При цьому в Лізі 2 залишиться 20 клубів, але питання про скорочення команд в цьому дивізіоні буде обговорюватися в подальшому.

За підсумками сезону-2022/23 Ліги 1 покинуть чотири команди, а піднімуться лише два клуби. Після цього буде повернута схема з двома прямими вильотами і одним стикових протистоянням.

На засіданні Генеральної асамблеї LFP рішення підтримали 97,28% тих, хто проголосував.