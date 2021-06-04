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Кобін просив керівництво Миная позбутися Мілевського

Сьогодні 18:42 493 0
Василь Кобін прокоментував конфлікт з Артемом Мілевським
Кобін просив керівництво Миная позбутися Мілевського
#Кобін, #Мілевський, #Минай

Джерело - Чемпіон.

У колишнього головного тренера Миная Василь Кобін стався конфлікт з нападником Артемом Мілевським через те, що гравець відмовився виходити на останні хвилини в матчі з Олександрією.

 Про це розповів сам український спеціаліст.

"Так, справді була така ситуація. І ми програли ту гру 0:3. Була 80-та хвилина, ми вже програвали з рахунком 0:3, я почав робити заміни, дав зіграти молодим хлопцям. І я хотів випустити Артема, щоб він своїм досвідом допоміг цим чотирьом молодим гравцям. Мені, звісно, не сподобалася реакція. Якби це було один на один, а так це ж на лавці було... І не так було, що він сказав, що не хоче виходити. Артем сказав: "Васильович, для чого я буду виходити? Гра вже програна". Хоча мені це не сподобалося. Я противник того, щоб гравці так вчиняли. Оскільки гра була програна, я був на таких емоціях, що в роздягальні літало все підряд. Ми півтори години сиділи і розмовляли про наші результати і наші відносини в команді.

На наступний день ми зідзвонилися і обговорили. Ми всі люди, у нас різні характери. Справді, така ситуація була. Ми поспілкувалися, але моя позиція була така: щоб його не було в команді. Якщо людина не виходить на 10 хвилин - це означає, що він нам не допоможе і в наступних матчах.

Керівництво у мене запитало, що сталося. Я сказав. І керівництво мене вмовило, що нехай пройде час, бо я зараз на емоціях. Але я почав дивитися на людину трохи по-іншому. На тренуваннях він віддавався, працював, але однак до людини була вже недовіра", – сказав Кобін.

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