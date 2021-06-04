 Зінченко: Поразка у фіналі Ліги чемпіонів залишиться у пам'яті на все життя | Футбол | Champion.com.ua
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Зінченко: Поразка у фіналі Ліги чемпіонів залишиться у пам'яті на все життя

Сьогодні 19:12 183 0
Олександр Зінченко прокоментував повернення у збірну України
Зінченко: Поразка у фіналі Ліги чемпіонів залишиться у пам'яті на все життя
#Зінченко

Джерело - footballua.tv.

Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко повернувся у збірну України, де хоче забути поразку у фіналі Ліги чемпіонів.

Про це розповів сам гравець.

"Хлопці провели хорошу гру проти Північної Ірландії. Багато не забили, але контролювали хід зустрічі. Видно, що всі хлопці в тонусі. Звичайно, чекаю зустрічі зі збірною, з хлопцями. На нас чекає серйозний турнір, є нові цілі і нова мотивація.

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Думаю, що поразка в фіналі Ліги чемпіонів залишиться на все життя в пам'яті, але потрібно переключитися на Євро. В цілому, коли я приїжджаю в збірну, то потрібно перемикатися на національну команду. Буде непросто, але потрібно бути професіоналом.

Якщо я буду дуже довго про це думати, то це не піде на користь в збірній", - сказав Зінченко.

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