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Президент Ювентуса: Суперліга була спробою перевороту

Вчора 23:41 288 0
Президент Ювентуса пояснив створення Суперліги
Президент Ювентуса: Суперліга була спробою перевороту
#Суперліга, #Ювентус, #Аньєллі

Джерело - tribuna.com.

Президент Ювентуса Андреа Аньєллі пояснив спробу створення Суперліги Європи.

Про це розповів сам функціонер.

"Ми всіма способами намагалися зсередини змінити єврокубкові турніри. Неможливо не визнати, що європейський футбол перетворився на монополію в плані виконавчої, економічної і юридичної влади, а УЄФА практично беззастережно відповідає за видачу ліцензій.

Нинішня система неефективна. Суперліга була спробою перевороту, це був крик відчаю системі, що стояла на межі краху до пандемії і рухається до неспроможності", - заявив Аньєллі.

Раніше, Суперліга подала в суд на УЄФА і ФІФА.

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