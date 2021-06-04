Президент Ювентуса пояснив створення Суперліги

Президент Ювентуса Андреа Аньєллі пояснив спробу створення Суперліги Європи.

Про це розповів сам функціонер.

"Ми всіма способами намагалися зсередини змінити єврокубкові турніри. Неможливо не визнати, що європейський футбол перетворився на монополію в плані виконавчої, економічної і юридичної влади, а УЄФА практично беззастережно відповідає за видачу ліцензій.

Нинішня система неефективна. Суперліга була спробою перевороту, це був крик відчаю системі, що стояла на межі краху до пандемії і рухається до неспроможності", - заявив Аньєллі.