 Тухель підписав новий контракт з Челсі | Футбол | Champion.com.ua
Ребров залишив Ференцварош
Сьогодні 15:02 866
Костюк - Грачова: онлайн-трансляція матчу третього кола Roland Garros. LIVE
Сьогодні 17:33 1038
На Roland Garros заарештована російська тенісистка
Сьогодні 14:58 1641
Світоліна - Крейчикова: онлайн-трансляція матчу третього кола Roland Garros. LIVE
Сьогодні 14:58 1464
Павелко: Збірна України зняла прокляття
Сьогодні 12:54 550
Вболівальники збірної України визначили найкращого гравця матчу з Північною Ірландією
Сьогодні 11:09 1132 1
В Токіо в готелі були забиті вікна, не можна було подихати повітрям
Сьогодні 10:54 577
Шевченко: Потрібно продовжувати працювати над реалізацією моментів
Сьогодні 08:08 591
Розклад матчів чемпіонату світу з хокею
Сьогодні 07:57 18356
Україна – Північна Ірландія 1:0. Огляд матчу
Вчора 23:34 1187 1
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Журналістка Шахтаря показала шикарну фігуру в чорному бікіні
Журналістка Шахтаря показала шикарну фігуру в чорному бікіні Андрій Твердохліб
Сьогодні 18:22 2
Україна - Північна Ірландія: за лаштунками гри
Україна - Північна Ірландія: за лаштунками гри Андрій Твердохліб
Сьогодні 17:51 418
Федерація зі стрибків у воду відзначила журналістів напередодні професійного свята
Федерація зі стрибків у воду відзначила журналістів напередодні професійного свята Андрій Твердохліб
Сьогодні 12:20 270
Дівчина дня. Неймовірна дружина Сергія Реброва в бікіні на відпочинку в Туреччині
Дівчина дня. Неймовірна дружина Сергія Реброва в бікіні на відпочинку в Туреччині Андрій Твердохліб
Сьогодні 11:45 1605
Найшвидший бій в історії. Український боксер виграв поєдинок за одну секунду
Найшвидший бій в історії. Український боксер виграв поєдинок за одну секунду Віктор Слюсаренко
Сьогодні 11:05 31662 2
"Донбас порожняк нє гоніт",- 19 років тому Денисов взяв епічний коментар у Януковича
"Донбас порожняк нє гоніт",- 19 років тому Денисов взяв епічний коментар у Януковича Valeriy Ruchka
Вчора 14:44 3720
24 роки тому Роберто Карлос забив найвідоміший гол у своїй кар'єрі
24 роки тому Роберто Карлос забив найвідоміший гол у своїй кар'єрі Valeriy Ruchka
Вчора 12:50 5452
Легендарна трилогія Алі - Фрейзер, яка завершилася трилером у Манілі
Легендарна трилогія Алі - Фрейзер, яка завершилася трилером у Манілі Андрій Твердохліб
Вчора 11:03 3738
Монатік, Машина врємєні і L'One: як гравці збірної України проходили посвяту
Монатік, Машина врємєні і L'One: як гравці збірної України проходили посвяту Valeriy Ruchka
Вчора 09:35 638
5 років тому помер великий Мухаммед Алі
5 років тому помер великий Мухаммед Алі Valeriy Ruchka
Вчора 09:21 2208
Прямі трансляції
Навколо спорту

Тухель підписав новий контракт з Челсі

Сьогодні 17:11 187 0
Тухель у Челсі до 2024 року
Тухель підписав новий контракт з Челсі
#Тухель, #Челсі

Джерело - chelseafc.com.

Головний тренер Челсі Томас Тухель продовжив співпрацю із лондонським клубом.

Про це  повідомляє офіційний сайт клубу.

Новий контракт німецького фахівця із Челсі розрахований до 2024 року.

Попередня угода була розрахована до 2022 року, але на рішення босів "синіх" продовжити контракт вплинули тріумф у Лізі чемпіонів та четверте місце в АПЛ за підсумками сезону 2020/21.

Нагадаємо, Тухель очолив Челсі у січні, замінивши на цій посаді Френка Лемпарда.

Раніше, Челсі переміг Манчестер Сіті та виграв Лігу чемпіонів.

Коментарі ()