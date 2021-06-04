Тухель підписав новий контракт з Челсі

Тухель у Челсі до 2024 року

Головний тренер Челсі Томас Тухель продовжив співпрацю із лондонським клубом.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Новий контракт німецького фахівця із Челсі розрахований до 2024 року.

Попередня угода була розрахована до 2022 року, але на рішення босів "синіх" продовжити контракт вплинули тріумф у Лізі чемпіонів та четверте місце в АПЛ за підсумками сезону 2020/21.

Нагадаємо, Тухель очолив Челсі у січні, замінивши на цій посаді Френка Лемпарда.

Раніше, Челсі переміг Манчестер Сіті та виграв Лігу чемпіонів.