Гравці збірної України у грі з Північною Ірландією фізично виглядаємо свіжіше, ніж в матчі з Бахрейном.

Про це заявив захисник збірної України Олександр Караваєв.

"Трохи прикро, що забили один м'яч. Ярмоленко міг забивати, Яремчук. Якщо було б 3:0 в першому таймі, то гра пішла б ще легше. Слизький рахунок, небезпечний штрафний біля наших воріт на 90 хвилині... Не потрібно до такого доводити. Будемо аналізувати, щоб до офіційних матчів підійти у повній готовності.

Фізично виглядаємо свіжіше, ніж в матчі з Бахрейном. Виходимо на свою пікову форму. Тренерський штаб повністю розрахував як треба правильно підготуватися, щоб фізично бути готовими в офіційних зустрічах. Працюємо над тактикою, структурою. Все робимо поступово", - сказав Караваєв.