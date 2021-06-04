 Караваєв: Трохи прикро, що забили один м'яч | Футбол | Champion.com.ua
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Караваєв: Трохи прикро, що забили один м'яч

Сьогодні 15:25 248 0
Захисник збірної України – про перемогу над Північною Ірландією
Караваєв: Трохи прикро, що забили один м'яч
#Караваєв, #Україна

Джерело - ТК Футбол.

Гравці збірної України у грі з Північною Ірландією фізично виглядаємо свіжіше, ніж в матчі з Бахрейном.

Про це заявив захисник збірної України Олександр Караваєв.

"Трохи прикро, що забили один м'яч. Ярмоленко міг забивати, Яремчук. Якщо було б 3:0 в першому таймі, то гра пішла б ще легше. Слизький рахунок, небезпечний штрафний біля наших воріт на 90 хвилині... Не потрібно до такого доводити. Будемо аналізувати, щоб до офіційних матчів підійти у повній готовності.

Фізично виглядаємо свіжіше, ніж в матчі з Бахрейном. Виходимо на свою пікову форму. Тренерський штаб повністю розрахував як треба правильно підготуватися, щоб фізично бути готовими в офіційних зустрічах. Працюємо над тактикою, структурою. Все робимо поступово", - сказав Караваєв.

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