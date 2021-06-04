Яремчук: Було відчуття, що можу пропустити Євро

Нападнику бельгійського Гента і збірної України Роману Яремчуку у матчі з Північною Ірландією (1:0) головне було відчути ритм.

Про це заявив сам футболіст.

"Ми добре підготувалися до матчу, приїхало багато гравців з європейських чемпіонатів. Потрібен час, щоб звикнути один до одного. Кожен грає в різних командах, тому потрібно розуміння на полі. Сьогодні його було більше, ніж в минулих матчах, і ми заслужили на перемогу.

Чи підвела реалізація? Могли забити набагато більше, але головне, що моменти були, я завжди шукаю позитив. А голи прийдуть, це 100%.

Відпрацьовуємо свою гру, відпрацьовуємо тактику роботи з м'ячем, створення моментів. Перший тайм сьогодні вийшов особливо вдалим. Все було добре.

Те, що я зіграю тільки перший тайм, було заплановано тренерським штабом. Головним було відчути ритм. Кілька днів тому ще не знав, буду грати чи ні. Але на цей час все добре. Було відчуття, що можу пропустити Євро, однак все обійшлося", - сказав Яремчук.