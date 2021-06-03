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Леоненко: Нехай Ярмоленко йде у Спартак. Що цих політиків слухати?
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Леоненко: Нехай Ярмоленко йде у Спартак. Що цих політиків слухати?

Сьогодні 09:39 850 5
Експерт висловився щодо теоретично можливого переходу українця
Леоненко: Нехай Ярмоленко йде у Спартак. Що цих політиків слухати?
#Леоненко, #Ярмоленко

Джерело - Спорт-Експрес.

Колишній форвард київського Динамо і збірної України Віктор Леоненко підтримує можливий перехід 31-річного українського вінгера Вест Гема Андрія Ярмоленка до московського Спартака.

Про це заявив сам експерт.

"Подобається - нехай йде. Що цих політиків слухати? Це його особиста справа! Нехай сам вирішує. Ще раз, я б політиків не слухав. Андрій буде просто працювати за контрактом в Росії, нічого кримінального в цьому не бачу. А то я вже забув, коли Ярмоленко грав", - заявив Леоненко.

Раніше агент Ярмоленка Вадим Шаблій заявив, що питання переходу українця в російський клуб навіть не може розглядатися.

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