Леоненко: Нехай Ярмоленко йде у Спартак. Що цих політиків слухати?

Колишній форвард київського Динамо і збірної України Віктор Леоненко підтримує можливий перехід 31-річного українського вінгера Вест Гема Андрія Ярмоленка до московського Спартака.

Про це заявив сам експерт.

"Подобається - нехай йде. Що цих політиків слухати? Це його особиста справа! Нехай сам вирішує. Ще раз, я б політиків не слухав. Андрій буде просто працювати за контрактом в Росії, нічого кримінального в цьому не бачу. А то я вже забув, коли Ярмоленко грав", - заявив Леоненко.