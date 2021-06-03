ПСЖ оштрафували за порушення при трансфері Ікарді

Джерело - football.ua.
Французький ПСЖ оштрафували за порушення при трансфері форварда Мауро Ікарді з міланського Інтера.
Про це повідомляє L'Equipe.
Футболіст перебрався в Париж в 2019 році на правах оренди з правом викупу за 50 млн євро плюс 22 млн бонусів.
У договорі ПСЖ і Інтер прописали пункт, що якщо Мауро Ікарді продадуть в інший італійський клуб влітку 2020 року, то Інтер отримає ще 15 мільйонів євро.
У правилах ФІФА написано, що такі махінації призводять до порушень законів про вплив третьої сторони на трансфери. Французький клуб не повідомив про даній угоді в ФІФА.
Тепер боси ПСЖ будуть змушені викласти 9 121 євро за порушення.
Раніше, Ікарді хоче покинути ПСЖ.