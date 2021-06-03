 ПСЖ оштрафували за порушення при трансфері Ікарді | Футбол | Champion.com.ua
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ПСЖ оштрафували за порушення при трансфері Ікарді

Сьогодні 11:40 220 0
Паризький клуб повинен виплатити штраф
ПСЖ оштрафували за порушення при трансфері Ікарді
#ПСЖ, #Ікарді

Джерело - football.ua.

Французький ПСЖ оштрафували за порушення при трансфері форварда Мауро Ікарді з міланського Інтера.

Про це повідомляє L'Equipe.

Футболіст перебрався в Париж в 2019 році на правах оренди з правом викупу за 50 млн євро плюс 22 млн бонусів.

У договорі ПСЖ і Інтер прописали пункт, що якщо Мауро Ікарді продадуть в інший італійський клуб влітку 2020 року, то Інтер отримає ще 15 мільйонів євро.

У правилах ФІФА написано, що такі махінації призводять до порушень законів про вплив третьої сторони на трансфери. Французький клуб не повідомив про даній угоді в ФІФА.

Тепер боси ПСЖ будуть змушені викласти 9 121 євро за порушення.

Раніше, Ікарді хоче покинути ПСЖ.

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