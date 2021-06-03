 Сьогодні збірна України зіграє із Північною Ірландією | Футбол | Champion.com.ua
Сьогодні збірна України зіграє із Північною Ірландією
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Сьогодні збірна України зіграє із Північною Ірландією

Сьогодні 08:08 354 0
Матч розпочнеться о 21:00
Сьогодні збірна України зіграє із Північною Ірландією
#Північна Ірландія, #Україна

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 3 червня, збірна України в рамках підготовки до чемпіона Європи зіграє контрольний поєдинок із командою Північної Ірландії. 

Початок о 21:00.

Сьогодні о 11.20 збірна України вилетить із Харкова до Дніпра, де на кілька годин зупиниться в готелі Аксельхоф, після чого вирушить на Дніпро-Арену, де й відбудеться матч із Північною Ірландією.

Пряма трансляція матчу на телеканалах Україна та Футбол 1.

Головний тренер збірної Північної Ірландії Іан Бараклоу раніше відзначав, що матч з українською збірною важливий в плані підготовки команди до майбутніх ігор.

На нашому сайті буде текстовий онлайн матчу Україна - Північна Ірландія.

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