Сьогодні збірна України зіграє із Північною Ірландією

Матч розпочнеться о 21:00

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 3 червня, збірна України в рамках підготовки до чемпіона Європи зіграє контрольний поєдинок із командою Північної Ірландії.

Початок о 21:00.

Сьогодні о 11.20 збірна України вилетить із Харкова до Дніпра, де на кілька годин зупиниться в готелі Аксельхоф, після чого вирушить на Дніпро-Арену, де й відбудеться матч із Північною Ірландією.

Пряма трансляція матчу на телеканалах Україна та Футбол 1.

Головний тренер збірної Північної Ірландії Іан Бараклоу раніше відзначав, що матч з українською збірною важливий в плані підготовки команди до майбутніх ігор.

На нашому сайті буде текстовий онлайн матчу Україна - Північна Ірландія.