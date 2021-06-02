Мбаппе про Мессі та Роналду: Вони порушили всі закони статистики

Мессі та Роналду провели 10-15 неймовірних років

Джерело - Esquire.

Капітан Барселони Ліонель Мессі та лідер Ювентуса Кріштіану Роналду ставали кращими за рахунок один одного.

Про це заявив лідер ПСЖ Кілліан Мбаппе.

"Про це знаю не тільки я. Всі про це знають. Якщо ви говорите собі, що досягнете більшого, ніж Роналду та Мессі, то ви проявляється не егоїзм і не рішучість - ви показуєте, що ви не розумієте, про що говорите. Ці гравці незрівнянні, вони порушили всі закони статистики. Вони провели 10-15 неймовірних років", - заявив Мбаппе.

Актуально: Мбаппе вирішив перейти в Реал

"Але, звичайно, ти завжди порівнюєш себе з найкращими. Я дивлюся матчі інших хороших гравців, щоб зрозуміти, що вони роблять. Думаю, і вони теж так роблять відносно мене. Мені здається, завдяки цьому футболісти прагнуть покращувати свої навички. Мессі став краще завдяки Роналду, а Роналду став краще завдяки Мессі", - зазначив француз.

Нагадаємо, Мбаппе поставив ПСЖ жорсткі умови для продовження контракту.