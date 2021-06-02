Анчелотті: Реал - мій дім, це найкращий клуб в світі

У мадридському Реалі на головного тренера припадає більше відповідальності.

Про це заявив новий коуч "вершкових" Карло Анчелотті.

"Я дуже радий бути тут, відчуваю, що це мій дім. Я докладу всіх зусиль, щоб зробити те, що нам вдалося в минулому. Думаю, що ми зможемо повторити щось хороше з того часу. Я розумію, що значить тренувати Реал, я роблю це з великим задоволенням і радістю", - заявив Анчелотті.