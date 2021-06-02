Анчелотті: Реал - мій дім, це найкращий клуб в світі

Джерело - AS.
У мадридському Реалі на головного тренера припадає більше відповідальності.
Про це заявив новий коуч "вершкових" Карло Анчелотті.
"Я дуже радий бути тут, відчуваю, що це мій дім. Я докладу всіх зусиль, щоб зробити те, що нам вдалося в минулому. Думаю, що ми зможемо повторити щось хороше з того часу. Я розумію, що значить тренувати Реал, я роблю це з великим задоволенням і радістю", - заявив Анчелотті.
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"Тренувати Реал - це прекрасно, це найкращий клуб в світі. Нормально, що тут відповідальність вище, ніж в інших клубах" - сказав італійський.