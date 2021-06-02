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Агент Педріньйо підтвердив, що хавбек близький до переходу в Шахтар

Сьогодні 16:29 194 0
Футболіст не хоче прощатися з Бенфікою на сумній ноті
Агент Педріньйо підтвердив, що хавбек близький до переходу в Шахтар
#Педріньйо, #Бенфіка, #Шахтар

Джерело - Visão de Mercado.

Хавбек Бенфіки Педріньйо Делміно близький до переходу в донецький Шахтар.

Про це заявив агент гравця Вілл Дантас.

"Кожен футболіст любить грати, особливо такий індивідуальний гравець, як Педріньйо. З'явилася така можливість, Роберто Де Дзербі вона дуже подобається", - заявив гравець.

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"Я б хотів, щоб він більше грав, контактував з уболівальниками, щоб довести те, що про нього говорили. Педріньйо йде трохи сумним і розчарованим, але життя не завжди складається так, як ми хочемо. Завжди є якісь перешкоди на шляху", - сказав Дантас

Раніше представники Шахтаря і Бенфіки обговорили трансфер Педріньо.

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