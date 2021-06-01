Маліновський: Видно, що Коваленко став більш комунікабельним

Джерело - BurBuzz.
Щоб пристосуватися до футболу Джан П'єро Гасперіні в Аталанті потрібен час.
Про це заявив український півзахисник Руслан Маліновський.
"Йому потрібен час, але я думаю, що будуть збори, відновиться після травми і все в його руках. Це були перші півроку адаптації до вимог Містера, він підтягне мову, він втомився. Видно, що він став більш комунікабельним", - заявив гравець.
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"У нього була відпустка в Шахтарі, а у нас сезон тривав. Звичайно, коли всі хлопці фізично готові, важко заграти в Аталанті відразу. Не так легко відразу пристосуватися до футболу Гасперіні. Ти повинен щось міняти в собі, тому що вимоги в збірній і в клубі відрізняються. Ти повинен вміти перебудовуватися", - сказав Маліновський.
Раніше Маліновський відреагував на можливий перехід в Інтер.