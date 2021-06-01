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Буяльський: У найближчі чотири роки хочеться виграти щось у Європі

Сьогодні 18:59 215 0
Нагадаємо, Буяльський продовжив контракт з Динамо﻿
Буяльський: У найближчі чотири роки хочеться виграти щось у Європі
#Динамо, #Буяльський

Джерело - офіційний сайт Динамо.

Київське Динамо має намір заявити про себе на міжнародній арені.

Про це заявив лідер клубу Віталій Буяльський.

" Мені було приємно, що клуб запропонував мені новий контракт, я довго не думав і відразу погодився. Протягом чотирьох найближчих років в Динамо, хочеться що-небудь виграти в Європі, пройти якомога далі в Лізі чемпіонів і заявити про себе на міжнародному рівні", - заявив гравець

  Актуально: Буяльський продовжив контракт з Динамо

"А в Україні намагатимемося перемагати у всіх змаганнях, в яких беремо участь, як вдалося зробити цього року, коли ми виграли всі три турніри - чемпіонат, Кубок і Суперкубок", - сказав Буяльський.

Раніше було визначено найкращого гравця Динамо у травні.

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