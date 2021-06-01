 Агуеро подарував годинники співробітникам Манчестер Сіті | Футбол | Champion.com.ua
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Агуеро подарував годинники співробітникам Манчестер Сіті

Сьогодні 17:13 450 0
Також, розіграв свій Range Rover перед відходом в «Барсу»
Агуеро подарував годинники співробітникам Манчестер Сіті
#Агуеро, #Барселона

Джерело - The Athletic.

Нападник Серхіо Агуеро зробив подарунки співробітникам Манчестер Сіті перед відходом в Барселону.

Про це повідомляє The Athletic.

Більше 60 співробітників англійського клубу - весь персонал, який безпосередньо працює з першою командою, - отримали в подарунок від аргентинця годинники Hublot або Tag Heuer вартістю не менше 1000 фунтів стерлінгів. На годинник нанесений напис Gracias! Kun Aguero (Дякую! Кун Агуеро).

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Крім того, Агуеро влаштував лотерею, щоб розіграти між співробітниками свій позашляховик Range Rover Evoque. Автомобіль виграв один з людей, що займаються екіпіровкою команди.

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